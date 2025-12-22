DOLAR
Bakan Bak'tan Milli Satranççılara Tebrik: 4'ü Altın, 8 Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:53
Bakan Bak'tan Milli Satranççılara Tebrik: 4'ü Altın, 8 Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4’ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak'ın mesajı

"Dünyada spor turizminin önemli kentlerinden biri olan Antalya’mızda yapılan Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda 4 dünya şampiyonluğu kazanan ve organizasyonu toplamda 8 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Hızlı kategorisinde; U9 kızlar birincisi Defne Özer, U13 birincisi Ali Gür, U15 ikincisi Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve U13 üçüncüsü Baver Yılmaz ile yıldırım kategorisinde; U17 birincisi Büyükusta Ediz Gürel, U15 birincisi Yağız Kaan Erdoğmuş, U11 üçüncüsü Ali Poyraz Uzdemir ile U9 kızlar üçüncüsü olan Elif Eren’in başarısı bizleri mutlu etti. 33 ülkeden 314 sporcunun yarıştığı şampiyonaya başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası spor organizasyonları düzenleme kabiliyetiyle dünyada örnek olarak gösterilen ülkemiz, spor turizminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından yetenekli genç sporcuların bir araya geldiği, Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nın başarıyla düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum"

Öne çıkan sonuçlar: Hızlı kategorisinde U9 kızlar birincisi Defne Özer, U13 birincisi Ali Gür, U15 ikincisi Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, U13 üçüncüsü Baver Yılmaz. Yıldırım kategorisinde U17 birincisi Büyükusta Ediz Gürel, U15 birincisi Yağız Kaan Erdoğmuş, U11 üçüncüsü Ali Poyraz Uzdemir, U9 kızlar üçüncüsü Elif Eren.

