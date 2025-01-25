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Balıkesir'de Uşakspor Kafilesine Taşlı Saldırı: Sportif Direktör Yaralandı

Balıkesir'de Uşakspor kafilesine yönelik taşlı saldırıda Sportif Direktör Hasip Hayırcı yaralandı. Kulüpler saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:51
Balıkesir'de Uşakspor Kafilesine Taşlı Saldırı: Sportif Direktör Yaralandı

Uşakspor Kafilesi Balıkesir'de Taşlı Saldırıya Uğradı

Nesine 3. Lig 17. hafta karşılaşması için Balıkesir'e gelen Uşakspor kafilesi, maç sonrasında taşlı saldırıya maruz kaldı. Olay, Balıkesir Atatürk Stadı'nda ev sahibi Balıkesirspor'un 2-0 kazandığı maçın ardından, Balıkesir-İzmir Yolu Pamukçu mevkiinde gerçekleşti.

Olay sırasında, kimliği belirsiz bir grubun gerçekleştirdiği taşlı saldırıda, kırılan camdan içeri giren bir taş Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'ya isabet etti. Hayırcı, burnundan yaralanarak, önce kulüp doktoru, ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kulüplerden Kınama Açıklamaları

Uşakspor ve Balıkesirspor kulüpleri, saldırıyı lanetleyen açıklamalar yaptı. Uşakspor Kulübü, "Futbol terörünü lanetliyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Takım otobüsümüz Balıkesir'de taşlı saldırıya uğradı. Sportif direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı. Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız," ifadelerine yer verdi.

Balıkesirspor Kulübü de, "Şehir dışında yaşanan bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemekte olup bu durumun kulübümüzle hiçbir ilgisi yoktur," açıklamasını yaptı.

Vali'den Olayla İlgili Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ilimizde oynanan Balıkesirspor ile Uşakspor arasındaki futbol müsabakasından sonra Uşakspor kafilesini taşıyan otobüse şehir dışında Pamukçu mevkiinde taş atılması sonucu Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın yaralandığını öğrendim. Hocamıza ve Uşakspor kafilesine geçmiş olsun diyor, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacağının bilinmesini isterim," ifadelerini kullandı.

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