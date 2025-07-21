Balkan Şampiyonu Wushu Kardeşlerinin Hedefi Avrupa ve Dünya Zirvesi

Karabüklü 6 yaşındaki Derin, 12 yaşındaki Irmak ve 17 yaşındaki Arda Cemal Taşbaş kardeşler, Edirne'de 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 17 ülkeden sporcular yarıştı ve Taşbaş kardeşler, Türk bayrağını göndere çektirerek zaferlerini taçlandırmayı başardılar.

Azerbaycanlı antrenörleri Ali Aghayev'in koordinatörlüğünde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmayı hedefleyen kardeşler, bu vesileyle İstiklal Marşı'nı dünyanın dört bir yanında duydurmayı arzuluyor.

Antrenör Aghayev: "Gençler Mutlaka Spor Yapmalı"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Antrenör Ali Aghayev, 2020 yılında kurdukları TurAz Spor Salonu'nda wushu üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Taşbaş kardeşlerin Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıları vurgulayan Aghayev, "Arda ile birçok maça katıldık, dereceler elde ettik. Irmak daha sonra devam etti ve son olarak Derin bizimle yol aldı. Üç kardeş de istikrarlı bir şekilde spor yapıyor. İnşallah ilerleyen dönemde daha büyük başarılara ulaşacağız," diye konuştu.

Aghayev, Avrupa ve dünya şampiyonluğu için gereken çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek, "Branş fark etmeksizin tüm gençlerin spor yapması gerekiyor. Spor, çocukların disiplin kazanmasına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olur," ifadelerini kullandı.

Irmak Taşbaş: "Ailemizle Gurur Duyuyoruz"

Wushu branşında 6 yıldır faaliyet gösteren Irmak Taşbaş, şimdiye kadar 4 Türkiye şampiyonluğu ve 3 Balkan şampiyonluğu kazandığını dile getirdi. Altıncı yaşımdan beri bu sporu büyük bir tutkuyla yaptığını belirten Irmak, "Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum," sözlerini ekledi.

Irmak, çalışmanın ve birlik olmanın bu başarılarda önemli rol oynadığını ifade ederek, "Antrenmanlarımız çok zordu ama emeklerimizin karşılığını aldık. Bir eve 3 altın madalya getirmek gerçekten çok müthiş bir his, ailemizle birlikte gurur duyuyoruz," şeklinde açıklama yaptı.

Arda ve Derin Taşbaş Başarılarını Paylaştı

Arda Cemal Taşbaş, wushu dalında iki defa Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini ve Balkan şampiyonu olduğunu aktararak, Avrupa ve dünya şampiyonalıklarına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Altı yaşındaki Derin Taşbaş ise bir Türkiye ve bir Balkan şampiyonluğu yaşamış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karabüklü 3 kardeş, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor. Sporcular 6 yaşındaki Derin (ortada), 12 yaşındaki Irmak (solda) ve 17 yaşındaki Arda Cemal Taşbaş (sağda), 17 ülkeden sporcunun katılımıyla Edirne'de 10-14 Temmuz'da 15 Temmuz şehitlerini anma ve Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen şampiyonada birinciliği elde etti. Azerbaycanlı antrenörleri Ali Aghayev yönetiminde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan kardeşler, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karabüklü 3 kardeş, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor. Sporcular 6 yaşındaki Derin (ortada), 12 yaşındaki Irmak (solda) ve 17 yaşındaki Arda Cemal Taşbaş (sağda), 17 ülkeden sporcunun katılımıyla Edirne'de 10-14 Temmuz'da 15 Temmuz şehitlerini anma ve Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen şampiyonada birinciliği elde etti. Azerbaycanlı antrenörleri Ali Aghayev yönetiminde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan kardeşler, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.