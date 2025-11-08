Bandırmaspor 1-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 13. Hafta

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bandırma 17 Eylül'de Boluspor'u Bacuna'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:50
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer

Bandırmaspor

Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Cem Tuna Türkmen dk. 90+3), Jones Johan Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Acar dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın (Yusuf Can Esendemir dk. 67), Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Da Silva Souza (Jetmir Toplalli dk. 90+2)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atcı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Boluspor

Orkun Özdemir, Alves De Lima, Devran Şenyurt (Arda Usluoğlu dk. 67), Barış Alıcı (Abdurahman Üresin dk. 67), Dean Liço, Florent Hasani, Doğan Can Davas, Loic Robert Kouagra, Onur Öztonga, Ibrahim Akanbi Rasheed (Martin Boakye dk. 84), Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia (Rahman Buğra Çağıran dk.73)

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Gol: Bacuna (dk. 48) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque (Bandırmaspor), Martin Boakye (Boluspor)

TRENDYOL 1. LİG: BANDIRMASPOR: 1 - BOLUSPOR: 0

