Bandırmaspor 1-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 13. Hafta
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer
Bandırmaspor
Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Cem Tuna Türkmen dk. 90+3), Jones Johan Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Acar dk. 67), Atınç Nukan, Enes Aydın (Yusuf Can Esendemir dk. 67), Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Da Silva Souza (Jetmir Toplalli dk. 90+2)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atcı
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Boluspor
Orkun Özdemir, Alves De Lima, Devran Şenyurt (Arda Usluoğlu dk. 67), Barış Alıcı (Abdurahman Üresin dk. 67), Dean Liço, Florent Hasani, Doğan Can Davas, Loic Robert Kouagra, Onur Öztonga, Ibrahim Akanbi Rasheed (Martin Boakye dk. 84), Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia (Rahman Buğra Çağıran dk.73)
Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Abdulsamet Kırım, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Gol: Bacuna (dk. 48) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque (Bandırmaspor), Martin Boakye (Boluspor)
