Türkiye Güreş Federasyonu'nda Erol Cesur Dönemi Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, 6. olağan ve mali genel kurulunda Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından, genel sekreterlik görevine Erol Cesur'un getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Erol Cesur'un genel sekreter olarak atanması belirlendi. 1974 doğumlu olan Erol Cesur, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri mezunu olan Cesur, yüksek lisans eğitimini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Açıklamada, Erol Cesur'un güreşe 1982 yılından bu yana çeşitli kademelerde önemli hizmetler verdiği ifade edildi. Uzun yıllar boyunca milli takımlarda yer almış olan Cesur, dört dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Bulgarca) konuşabilmektedir. 2016-2021 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Dış İlişkiler ve Yurtdışı Faaliyetler Biriminde kritik pozisyonlarda bulunmuştur. Genel Sekreter olarak, spora duyduğu bağlılık ve bilgi birikimi ile Türkiye Güreş Federasyonu'na yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.

Erol Cesur, göreve ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllarca sahada ve güreşin farklı kademelerinde edindiğim tecrübelerle, güreşin içinden biri olarak sporcularımızın ve kulüplerimizin ihtiyaçlarını yakından biliyorum. Genel sekreterlik görevi, sadece bir yönetim pozisyonu değil, güreşe gönül vermiş herkesin sesi olmak anlamına geliyor. Olimpiyat şampiyonluğuna da şahit olma şansını bulduğum Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetimi ve tüm kurullarımızla birlikte, hep beraber Türk güreşini hak ettiği zirveye taşıyacağız. Türk güreşi, asırlardır bu toprakların gururu ve dünya çapında bir markadır. Bu mirası daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde ifadelerde bulundu.