Barcelona'nın Genç Yıldızı Pau Cubarsi Sakatlandı

Barcelona'nın Genç Yeteneği Pau Cubarsi Sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona, genç defans oyuncusu Pau Cubarsi'nin sakatlığı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden verilen bilgiye göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.

Henüz 18 yaşında olan İspanyol futbolcunun durumu, 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi günü tekrar değerlendirilecek.

Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında, İspanya ile Hollanda arasında gerçekleşen ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında kan terleri uyarınca değişikliğe gitmek zorunda kalmış ve yerini Dean Huijsen'e bırakmıştı.