Barcelona, UEFA Gençlik Ligi Finali İçin Hazır

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile yarın karşılaşacak olan Barcelona, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Final mücadelesinin gerçekleşeceği Colovray Spor Merkezi'nde düzenlenen antrenman, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İspanyol ekibi, teknik direktör Juliano Belletti yönetiminde çok çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından oyuncuların pas çalışması yaptığı idman, orta ve şut çalışmalarıyla devam etti ve çift kale maçla sonlandırıldı.

19 yaş altı takımlar arasındaki bu heyecan verici final, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, maçın hazırlıklarını tamamladı.