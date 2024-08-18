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Başakşehir'den Son Dakika Zaferi: Alanyaspor'u 4-2 Yendi

Başakşehir, Alanyaspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Mücadeledeki önemli anlar detaylarıyla haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:50
Başakşehir'den Son Dakika Zaferi: Alanyaspor'u 4-2 Yendi

Bazı Son Dakika Golleriyle Başakşehir Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile yaptıkları mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maç sonrası, turuncu-lacivertli ekip bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Alanyaspor ise sezonun ilk yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Başakşehir’in Golleri ve Önemli Anlar

Maçta Başakşehir'in gollerini atan isimler şöyle sıralandı:

  • 17. dakikada Piatek
  • 53. dakikada Figueiredo
  • 90. dakikada Deniz Türüç
  • 90+5. dakikada Serdar Gürler

Figueiredo'dan Orta Sahadan Harika Gol

Joao Figueiredo, 53. dakikada orta sahadan kaydettiği muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti. Opoku'dan aldığı pas sonrasında, kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu gören Figueiredo, kaleyi yoklayarak orta sahadan etkili bir şut çekti ve top ağlarla buluştu.

Alanyaspor 10 Kişi Kaldı

Karşılaşmanın son dakikalarını 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Alanyaspor, teknik direktörü Fatih Tekke'nin 4 oyuncu değişikliğini 3 kez oyunu durdurarak yapması dolayısıyla 5. değişiklik hakkını kullanamadı. 89. dakikada sakatlanan Augusto, oyuna devam edemedi ve kural gereği son değişikliği de yapamadı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı play-off turu mücadelesi nedeniyle gelecek haftaki Samsunspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. İstanbul ekibi, 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile deplasmanda karşılaşacak.

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