Başakşehir, Süper Lig'de İkinci İç Saha Yenilgisini Aldı

Başakşehir, Süper Lig'de İç Saha Mağlubiyeti Yaşadı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olarak bu sezon sahasında ikinci yenilgisini aldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekip, maçın büyük bir bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulundurdu.

Maçın Kırılma Anı: Penaltı ve Kırmızı Kart

Mücadelenin 80. dakikasında Jerome Opoku ile Ahmet Aslan arasında yaşanan ikili mücadele sonucunda Sipay Bodrum FK penaltı kazandı. Bu pozisyonda faul nedeniyle Opoku, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bodrum temsilcisi, 83. dakikada George Puscas'ın penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

Başakşehir'in Değişiklik Hamlesi Yetersiz Kaldı

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 88. dakikada yaptığı 3 oyuncu değişikliğiyle oyunu çevirme çabasına girdi, ancak sonuç değişmedi ve karşılaşma Sipay Bodrum FK'nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir'den Beklenmedik Performans

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, kendi sahasında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak iç saha performansında sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Daha önce, 19. haftada lider Galatasaray'a da 2-1 mağlup olmuştu. İstanbul temsilcisi, bu yenilgiyle birlikte toplam puanını 33'te korudu.

Bodrum FK'nın Özlemine Son

Sipay Bodrum FK, bu galibiyetle birlikte ligde 7 hafta süren galibiyet hasretine son verdi. Önceki galibiyetini 16. haftada Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek elde eden Bodrum temsilcisi, bu sonuçla birlikte toplam 5. kez kazanarak puanını 20'ye çıkardı. Bodrum ekibi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti.