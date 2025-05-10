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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonunun En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyileri ödül töreni Yunanistan'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:14
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonunun En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun en iyileri ödül töreni, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Tören, Hellenic Cosmos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Ödül törenine; FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile Dörtlü Final'e kalan takımların oyuncu ve teknik ekipleri katıldı.

Galatasaraylı James Palmer sezonun en iyi 5'ine, Will Cummings ise sezonun en iyi ikinci 5'ine seçilerek önemli bir başarı elde etti.

Ödül Sahipleri Düzenli Şekilde Açıkladı

2024-2025 sezonunda ödül alan isimler ise şöyle belirlendi:

  • Sezonun en değerli oyuncusu (MVP): Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife)
  • Sezonun en iyi 5'i:
    • Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife)
    • Hunter Hale (AEK)
    • James Palmer (Galatasaray)
    • Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga)
    • Ismael Kamagate (Bertram Derthona)
  • Sezonun en iyi ikinci 5'i:
    • Will Cummings (Galatasaray)
    • Kendrick Perry (Unicaja)
    • Desi Rodriguez (Nanterre 92)
    • Derrick Alston (BAXI Manresa)
    • Steven Enoch (Rytas Vilnius)
  • Sezonun en iyi genç oyuncusu: Nolan Traore (Saint-Quentin Basket-Ball)
  • Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja Malaga)
  • Sezonun en iyi koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)

Tüm oyuncular ve antrenörler, şampiyonanın en iyileri unvanlarının yanı sıra mükemmel bir sezon geçirmenin gururunu yaşadılar.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu kapsamında 2024-2025 sezonun en iyileri...

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu kapsamında 2024-2025 sezonun en iyileri olarak belirlenen isimler için ödül töreni düzenlendi. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Helenic Cosmos Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sezonun en iyi genç oyuncusu Saint-Quentin Basket-Ball takımından Nolan Traore (sağda) oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu kapsamında 2024-2025 sezonun en iyileri...

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu kapsamında 2024-2025 sezonun en iyileri olarak belirlenen isimler için ödül töreni düzenlendi. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Helenic Cosmos Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sezonun en iyi genç oyuncusu Saint-Quentin Basket-Ball takımından Nolan Traore (sağda) oldu.

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