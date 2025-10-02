Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ

Türkiye Sigorta BSL 2. hafta, yarın Galatasaray MCT Technic–TOFAŞ maçıyla açılıyor; haftanın tüm programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:59
Basketbol Süper Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor

Açılış Maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da oynanacak.

Haftanın Programı

Yarın

19.00 Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

4 Ekim Cumartesi

13.00 Esenler Erokspor - Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor - Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji (Ankara)

5 Ekim Pazar

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes (TOFAŞ)

6 Ekim Pazartesi

19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

