Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ

Basketbol Süper Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor
Açılış Maçı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da oynanacak.
Haftanın Programı
Yarın
19.00 Galatasaray MCT Technic - TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
4 Ekim Cumartesi
13.00 Esenler Erokspor - Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.30 Mersinspor - Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji (Ankara)
5 Ekim Pazar
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol - Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)
18.00 Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Bursaspor Basketbol - Anadolu Efes (TOFAŞ)
6 Ekim Pazartesi
19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)