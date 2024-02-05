Basketbol Süper Ligi'nde ayın oyuncusu belli oldu

Basketbol Süper Lig ayın oyuncusu belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Basketbol Süper Ligi'nde ayın oyuncusu belli oldu
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Basketbol Süper Lig'in zirvesine bu oyuncu yerleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BASKETBOL SÜPER LİG AYIN OYUNCUSU

Basketbol Süper Lig P. Karşıyaka takımında yer alan ABD'li Vernon Carey Jr. Ocak ayında Manisa Büyükşehir, Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçlarında gösterdiği başarısıyla dikkatleri üstüne çekti. 23 yaşındaki başarılı basketbolcu Ocak ayının en öne çıkan oyuncusu oldu.

ocak ayının en başarılı basketbolcusu

 Basketbol Süper Lig tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Ocak ayı öne çıkan oyuncusu Vernon Carey Jr oldu. Pivot 19.7 sayı, 7.5 ribaund, 2.2 asist, 1.7 top çalma ortalamasıyla Ocak ayının en dikkat çeken ismi oldu.' 

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