Basketbol: Türkiye Sigorta Süper Lig 1. Hafta ve Türkiye Basketbol Ligi 2. Hafta Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta maç programı ve saatleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:49
Basketbol: Türkiye Sigorta Süper Lig 1. Hafta ve Türkiye Basketbol Ligi 2. Hafta Programı

Haftanın Maç Programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde bu hafta oynanacak karşılaşmalar şu şekilde duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

Yarın:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyesispor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Çayırova Belediyesi (Gazanfer Bilge)

14.45 TED Ankara Kolejliler-Kipaş İstiklalspor (Gölbaşı)

16.30 Gaziantep Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Karataş Şahinbey)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

28 Eylül Pazar:

14.45 Yalovaspor Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (90. Yıl)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Darüşşafaka Lassa-iLab Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

29 Eylül Pazartesi:

17.00 Fenerbahçe Koleji-Göztepe (Fenerbahçe Metro Enerji)

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11. Randevu
2
Türk Telekom sezona Beşiktaş GAİN deplasmanında başlıyor
3
Harun ve Kemal Erdenay: İki Kuşak, Tek Tutku Basketbol
4
Thomas Reis: Samsunspor, Konferans Ligi'nde Avrupa'da İyi Performans Hedefliyor
5
Iğdır FK, Milli Ara Öncesi 4 Maçlık Galibiyet Serisi Peşinde
6
Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım
7
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Süper Lig 7. Hafta, 20.00

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?