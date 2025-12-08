DOLAR
Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'ye 93-79 Yenildi: Ligde 7. Mağlubiyet

Melikgazi Kayseri, Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe'ye 93-79 yenildi; sezonun 7. mağlubiyetini aldı. 9 maçta 2 galibiyet, 7 yenilgiyle 11 puanda.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:39
9. hafta maçı ve puan durumu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki yedinci mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 9. haftasında evinde oynadığı Fenerbahçe’ye 93-79 kaybetti. Üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, hanesine 1 puanla yazdırdı.

Ligde geride kalan 9. hafta sonunda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor’u yenerken; BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, Emlak Konut ve son olarak da Fenerbahçe’ye kaybetti.

Melikgazi Kayseri, ligin 10. haftasında deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol’a konuk olacak.

