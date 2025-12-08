DOLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta: Maç Programı ve Saatleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları yarın ve 10 Aralık Çarşamba oynanacak; Galatasaray deplasmanda Monaco ile TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:00
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta: Maç Programı ve Saatleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Maç Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda haftanın açılış maçı yarın TSİ 18.30'da yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın kalan maçları çarşamba günü oynanacak 9 müsabaka ile tamamlanacak.

Maç Programı (TSİ)

Yarın

18.30 Kairat Almaty - Olympiacos

20.45 Bayern Münih - Sporting CP

23.00 Monaco - Galatasaray

23.00 Atalanta - Chelsea

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt

23.00 Inter - Liverpool

23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid

23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya

23.00 Tottenham - Slavia Prag

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ - Ajax

20.45 Villarreal - Kopenhag

23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United

23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge - Arsenal

23.00 Juventus - Pafos

23.00 Real Madrid - Manchester City

23.00 Benfica - Napoli

