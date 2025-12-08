UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta: Maç Programı ve Saatleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Maç Programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda haftanın açılış maçı yarın TSİ 18.30'da yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın kalan maçları çarşamba günü oynanacak 9 müsabaka ile tamamlanacak.
Maç Programı (TSİ)
Yarın
18.30 Kairat Almaty - Olympiacos
20.45 Bayern Münih - Sporting CP
23.00 Monaco - Galatasaray
23.00 Atalanta - Chelsea
23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
23.00 Inter - Liverpool
23.00 PSV Eindhoven - Atletico Madrid
23.00 Union Saint-Gilloise - Olympique Marsilya
23.00 Tottenham - Slavia Prag
10 Aralık Çarşamba
20.45 Karabağ - Ajax
20.45 Villarreal - Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen - Newcastle United
23.00 Borussia Dortmund - Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge - Arsenal
23.00 Juventus - Pafos
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Benfica - Napoli
