Joao Mendes kırmızı kart gördü: Kayserispor 1-1 Eyüpspor

Joao Mendes kırmızı kart gördü

Kayserispor, Eyüpspor maçını 10 kişi tamamladı

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Takımın Portekizli on numarası Joao Mendes, maçın 89. dakikasında sarı kart gördü. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Yasin Kol tarafından verilen ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

Bu kararın ardından Joao Mendes, ligin 16. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

