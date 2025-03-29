Beşiktaş 2-1 Galatasaray: Derbide Fırtına Gibi Geldi

Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbide Geçti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, Beşiktaş'ın güçlü performansıyla dikkat çekti.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda, 46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında, Osimhen, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Ancak şutunu yandan auta gönderdi.

Maçın 66. dakikasında Beşiktaş, skoru 2-1'e taşıdı. Kullanılan serbest vuruş sonrası Galatasaray savunmasından seken top, Joao Mario’nun önüne düştü. Portekizli futbolcu, Gedson Fernandes'e pasını aktararak yakın mesafeden ağları buldu.

79. dakikada, Beşiktaş hızlı bir atak geliştirdi. Joao Mario, sol kanattan hızla getirdiği topu ceza yayında bulunan Rashica’ya aktardı. Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunu kaleci Muslera bir güzel kurtardı. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain’in ceza yayından yaptığı vuruş ise yine Rashica’ya çarparak auta gitti.

Sonuç olarak, Beşiktaş, bu önemli derbide 2-1 galip gelerek taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.