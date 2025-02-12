Beşiktaş'a Transfere Hazır Elan Ricardo: 'Şampiyonluklar İçin Buradayım'

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo'dan Şampiyonluk Mesajı

Beşiktaş Kulübü, Kolombiya'nın CD La Equidad takımından transfer ettiği Elan Ricardo ile güçlenmeye devam ediyor. Ricardo, Beşiktaş'a katılma kararıyla ilgili, "Kazanmak ve şampiyonluklar için buradayım" mesajını verdi.

Teklifin Sürpriz Olduğunu Belirtti

BJK TV'ye konuşan Elan Ricardo, Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisi için bir sürpriz olduğunu belirtti. "Teklif çok hızlı gelişti. Bu harika haberi duyduğumda hemen buraya gelmek istedim. Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve buraya gelmek için bir kez bile düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Rekabetçi Lige Hazır

Kolombiyalı orta saha, Türkiye Ligi'ni iyi bildiğini vurgulayarak, "Buraya zaferler kazanmaya geldim. Bu ligde büyük takımlar var ve kendimi oyuna adamış, tutkulu bir futbolcu olarak görüyorum" dedi. Ricardo, 6 ve 8 numara pozisyonunda oynadığını da sözlerine ekledi.

Ole Gunnar Solskjaer ile Çalışmak

Ricardo, Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. "Kendisinin çok büyük bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Hem bir profesyonel hem de bir insan olarak benim gelişimime katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlk Öncelik: Takım Başarısı

Elan Ricardo, bireysel başarıdan ziyade takım için en iyisini yapmak istediğini vurgulayarak, "Ben neye ihtiyaç olursa olsun onu karşılamak için buradayım. Her zaman elimden geleni yapmaya hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.