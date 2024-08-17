Beşiktaş, Antalyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig'in 2. Haftası

Beşiktaş, Antalyaspor ile Karşılaşıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele, Tüpraş Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
Maçın Detayları
Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Siyah-beyazlılar, bu sezon Dolmabahçe Stadyumu'nda taraftarlarıyla buluşacakları ilk maçlarını oynayacaklar.
Yeni Transferler ve Teknik Direktör
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst altında yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour eğer forma giyerlerse, Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacaklar.
Geçmiş Performanslar
Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla yenerken, Antalyaspor ise evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.