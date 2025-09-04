DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, 13 Eylül'de RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:43
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Yalçın yönetiminde 1 saat 10 dakikalık idman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlayıp, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Milli Arada Tek İdmanla Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Galatasaray, ikas Eyüpspor Hazırlıklarına Başladı — İlkay Gündoğan İlk İdmana Çıktı
4
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
6
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Kayserispor, Youssef Ait Bennasser'i 2 Yıllığına Transfer Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı