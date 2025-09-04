Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Nevzat Demir'de Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı.
Yalçın yönetiminde 1 saat 10 dakikalık idman
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başlayıp, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.