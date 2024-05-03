Beşiktaş Başkanı Arat’tan Nuri Şahin açıklaması: "Hedeftekilerle görüşüyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya dönüşü sonrasında, havalimanında bazı açıklamalarda bulundu. Arat, Almanya ziyaretinde çok sayıda kulüp, oyuncu ve teknik adımla görüştüğünü ve UEFA ile de görüşmeler yapmış olduklarını ifade etti.

Arat, “Bizim çok işimiz var, Mayıs ayı bir hayli yoğun geçecek. Sivasspor maçı, yarı final… Diğer yandan da işlerimizi yapıyoruz. Temaslarımı arkadaşlarımla paylaşacağım” dedi.

Teknik direktörlük ile ilgili olarak Nuri Şahin’le görüşüp görüşmediği kendisine sorulan Hasan Arat, “Hedefimizde yer alan bütün kişilerle görüşmeler yapıyoruz” yanıtını verdi.

TFF’de seçim süreci

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim süreci ile ilgili olarak ise Arat, “Atılan imzalara saygı gösterilmesi gerek. Demokrasiden bahsediyorsak, imzaları saygı ile karşılamak ve dikkate almak gerekir. Bu çekişmenin kimseye faydası yok. İmzaların toplanması konusunda Sarıalioğlu’nun çok fazla emeği var. İnşallah aday olur ve özgür bir seçim yapılır” dedi.