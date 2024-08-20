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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu, hediye alışverişi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:48
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın TFF Ziyareti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Toplantıya Katılan İsimler

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı da hazır bulundu. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da bu buluşmada yer aldı.

Hediye Töreni

Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'na başarılı bir görev dönemi dileyerek, üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve plaket hediye etti. Buna karşılık, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da Arat'a, A Milli Takım forması hediye etti.

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