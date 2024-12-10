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Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlıyor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni yarın konuk ediyor. Maç saat 21.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:25
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlıyor

Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Müsabaka, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider konumda bulunan Bahçeşehir Koleji, haftaya üstün bir performansla girdi. Öte yandan Beşiktaş, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

Bu iki takım arasında organizasyonun 2. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 87-66 mağlup etmeyi başarmıştı. Yarın yapılacak mücadelede Beşiktaş, rövanşı almak için sahaya çıkacak.

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