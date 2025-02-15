Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord ile Deplasmanda Karşılaşacak

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda Norveç'te Saha Çalışmaları Yapacak
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, Sandefjord kentindeki Runarhallen'de TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, Estonya Hentbol Federasyonu'ndan Edvin Hargin ve Erik Makejev hakem ikilisi yönetecek.
Ayrıca, bu önemli karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Pazar günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.