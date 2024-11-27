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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia ile deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:10
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda İtalyan Ekibiyle Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 9. haftasında yarın İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak olan bu önemli karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grup Durumu

A Grubu'nda 10 takımın mücadele ettiği turnuvada Beşiktaş, çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor. Öte yandan, Dolomiti Energia ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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