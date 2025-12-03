Çeşme Belediyespor Taekwondo'da Buca İl Seçmeleri'nde Kürsüye Damga Vurdu

Buca Afetevleri Spor Salonu'nda düzenlenen Okullararası İl Seçmeleri

Buca'da gerçekleştirilen Okullararası Taekwondo İl Seçmeleri'nde Çeşme Belediyespor sporcuları üst üste başarılar elde ederek kürsüyü boş bırakmadı. Kulüp temsilcileri, aldıkları derecelerle dikkat çekti.

Turnuvada öne çıkan sonuçlar şu şekilde: Deniz Koç, 59 kilogram kategorisinde İl Birincisi; Ayşe Merve Dündar, aynı kategoride İl İkincisi; Belis Koç ise 63 kilogramda İl Üçüncüsü oldu.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç sporcuların başarısıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kulübümüzün sporcuları Taekwondo branşında, Buca Afetevleri Spor Salonu’nda düzenlenen Okullararası İl Seçmeleri’nde gösterdikleri performansla kürsüde ilk üç sırada yer alarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz İlayda Akın ve Ayhan Berberoğlu’na teşekkür eder, sporcularımızı yürekten tebrik ederiz. Çeşme Belediyespor olarak genç sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sporla büyüyen nesiller geleceğin teminatıdır."

Kulüp, antrenörleri İlayda Akın ve Ayhan Berberoğlu'nu başarıda pay sahibi olarak gösterirken, genç sporculara verilen desteğin süreceği vurgulandı.

