Beşiktaş Fibabanka, Deplasmanda Onvo Büyükçekmece'yi Sıcak Bir Mücadeleyle Yenerek 17. Galibiyetini Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dorukta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-88 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 8., toplamda ise 17. galibiyetini elde etti.

Mücadeleye Hızlı Başlangıç

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 11-2 önde kapattı. Ancak, kenardan oyuna dahil olan Sajus ve Starks'ın etkili oyunları ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, 8. dakikada durumu 19-19 eşitledi. İlk çeyreğin sonunda, karşılıklı basketlerle kurulan denge, Beşiktaş’ın çeyreği 27-26 önde tamamlamasıyla sonuçlandı.

İkinci Çeyrekte Beşiktaş Üstünlüğünü Korudu

İkinci çeyrek, top kayıpları yaşayan rakibi karşısında Beşiktaş’ın boyalı alandan bulduğu basketlerle geçildi. Beşiktaş Fibabanka, devre arasına 47-42 önde gitti.

Üçüncü Periyotta Çekişme Devam Etti

İkinci yarıda Beşiktaş, 25. dakikayı 55-52 üstün tamamlayarak momentumunu korudu. Ev sahibi ekip Onvo Büyükçekmece ise son bölümde ritmini kaybetmesine rağmen, Beşiktaş son çeyreğe 68-65 avantajla girdi.

Son Periyot Tansiyonu Yükseltti

Son periyotta, Sajus ve Rebic'in basketleriyle başlayarak Onvo Büyükçekmece, 33. dakikada serbest atışlarla öne geçti: 71-70. Ancak, çekişmeli geçen mücadelenin son anlarında Mathews ve Needham, kritik hücumlardan bulduğu basketlerle Beşiktaş’ı öne taşıdı.

Sonuç itibarıyla, Beşiktaş Fibabanka, maçı 89-88 kazanarak zorlu bir deplasman galibiyetine imza attı. Ev sahibi ekip ise sahadan 13. kez yenilgiyle ayrıldı.