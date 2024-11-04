Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot ile Deplasmanda BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka'nın Zorlu Mücadelesi Başlıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında yarın Polonya'nın Trefl Sopot ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Maç, Ergo Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Beşiktaş Fibabanka, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10 takım arasında 5. sırada yer alırken, henüz galibiyet elde edemeyen Trefl Sopot ise grubun son basamağında bulunuyor.

Bu zorlu karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa kupasındaki iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.