Beşiktaş'ın Galibiyeti, Solskjaer'den Övgüyle Değerlendirildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor galibiyetini gelişim süreci açısından önemli buldu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:23
Beşiktaş'ın Galibiyeti, Solskjaer'den Övgüyle Değerlendirildi

Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları galibiyetin gelişim süreci açısından önemine değindi.

Önemli Bir Galibiyet

Norveçli teknik adam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu. Bugün iki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İkinci Yarıda Savaşma Mesajı

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra durduk. Bu enerji toplamak için bir bekleme olabilir. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim ve ikinci yarıya savaşarak başladık. Taraftarımız inanılmaz destek oldu. Oyuncuların bir şey için mücadele ettiğini görünce taraftarımız iyi destekledi." diyerek ikinci yarıda gösterdikleri performansı vurguladı.

Beşiktaş’ın Geleceği İçin Önemli Adımlar

Son yıllarda zor dönemler geçiren Beşiktaş hakkında konuşan Solskjaer, "Beşiktaş son 2-3 yıldır zor zamanlar geçiriyor. Ben geldiğimde takımın mentalitesinin aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Başkanımızın projeye inancı ve bu isteği çoğu şeyi farklılaştırıyor. Çalışkan ve savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Bir başlangıç sürecindeyiz. Doğru oyuncular, sahaya enerjisini yansıtan oyuncularla birlikte sahada tecrübe de görmek ve bunları harmanlamak istiyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Genç Yeteneklere Dikkat

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı genç oyuncular hakkında da bilgi veren Solskjaer, "Biz domine eden Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli oyuncular ve iyi karakterler. Fakat zaman lazım. İkisi de başka bir kültürden geldi. Yavaş yavaş alışacaklar ve oynayacaklar. Bugünkü maçın atmosferi dolasıyla diğer oyuncular oynadı. Tayyip'in oynaması da benim için önemliydi. İkisi de Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli." şeklinde konuştu.

Oxlade-Chamberlain'in Potansiyeli

Son olarak, Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına da değinen Solskjaer, "Çok iyi bir oyuncu. Pozisyonu gereği bazı şeyleri zekasıyla iyi yapıyor. Fiziksel kapasitesini yükseltiyor. İngiltere Milli Takımı'nda 35 maç oynamış bir oyuncu. Özgüven kazanması gerekiyor. Daha da gelişecek. Son iki maçtaki performansından mutluyum. Artık eskisi gibi kanat oynamayacak. Kendisini orta sahada düşünüyorum. Pozitif ve her zaman yüzde 100'ünü vermek isteyen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Galibiyeti, Solskjaer'den Övgüyle Değerlendirildi
2
İstanbul Gençlik Spor, Halkbank'ı Zorda Geçti: 3-2
3
Beşiktaş, Mert Günok ile Trabzonspor'u 2-1 Yendi: Avrupa Hedefi Sürüyor
4
Kocaelispor'dan Çorum FK'ya 2-0'lık Galibiyet: Taşdemir ve Özbalta'nın Açıklamaları
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor
6
Milli Sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 Madalya Kazandı
7
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor