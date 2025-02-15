Beşiktaş'ın Galibiyeti, Solskjaer'den Övgüyle Değerlendirildi

Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları galibiyetin gelişim süreci açısından önemine değindi.

Önemli Bir Galibiyet

Norveçli teknik adam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu. Bugün iki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

İkinci Yarıda Savaşma Mesajı

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra durduk. Bu enerji toplamak için bir bekleme olabilir. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim ve ikinci yarıya savaşarak başladık. Taraftarımız inanılmaz destek oldu. Oyuncuların bir şey için mücadele ettiğini görünce taraftarımız iyi destekledi." diyerek ikinci yarıda gösterdikleri performansı vurguladı.

Beşiktaş’ın Geleceği İçin Önemli Adımlar

Son yıllarda zor dönemler geçiren Beşiktaş hakkında konuşan Solskjaer, "Beşiktaş son 2-3 yıldır zor zamanlar geçiriyor. Ben geldiğimde takımın mentalitesinin aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Başkanımızın projeye inancı ve bu isteği çoğu şeyi farklılaştırıyor. Çalışkan ve savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Bir başlangıç sürecindeyiz. Doğru oyuncular, sahaya enerjisini yansıtan oyuncularla birlikte sahada tecrübe de görmek ve bunları harmanlamak istiyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Genç Yeteneklere Dikkat

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı genç oyuncular hakkında da bilgi veren Solskjaer, "Biz domine eden Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli oyuncular ve iyi karakterler. Fakat zaman lazım. İkisi de başka bir kültürden geldi. Yavaş yavaş alışacaklar ve oynayacaklar. Bugünkü maçın atmosferi dolasıyla diğer oyuncular oynadı. Tayyip'in oynaması da benim için önemliydi. İkisi de Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli." şeklinde konuştu.

Oxlade-Chamberlain'in Potansiyeli

Son olarak, Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına da değinen Solskjaer, "Çok iyi bir oyuncu. Pozisyonu gereği bazı şeyleri zekasıyla iyi yapıyor. Fiziksel kapasitesini yükseltiyor. İngiltere Milli Takımı'nda 35 maç oynamış bir oyuncu. Özgüven kazanması gerekiyor. Daha da gelişecek. Son iki maçtaki performansından mutluyum. Artık eskisi gibi kanat oynamayacak. Kendisini orta sahada düşünüyorum. Pozitif ve her zaman yüzde 100'ünü vermek isteyen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.