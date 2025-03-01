Beşiktaş'ın Gedson Fernandes: "Öz güvenle İyi Oynuyoruz"

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrası öz güvenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:19
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes: "Öz güvenle İyi Oynuyoruz"

Beşiktaş-Bellona Kayserispor Maç Sonrası Gedson Fernandes Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonrasında siyah-beyazlı futbolcu Gedson Fernandes, takımın gösterdiği performansla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, "İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz" diyerek, takımın başarı için gereken motivasyona sahip olduğunu belirtti. Fernandes, "Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Oynanan her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren Gedson Fernandes, takımın birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. "Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz" dedi.

Fernandes, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Maç maç bakmak zorundayız. Şu anki hedefimiz önümüzdeki maç. Bir sonraki maçta kim olursa olsun hepimize ihtiyaç var. Soyunma odasındaki işin sırrı da bu. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda. Bu şekilde hedefimize ulaşabiliriz."

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