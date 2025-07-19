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Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı

Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 38 metreye dalarak yeni Türkiye rekoru kırdı ve üç gün boyunca altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 20:17
Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza attı. Kaş ilçesinde gerçekleştirilen bu prestijli şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yaparak rekor kırmayı başardı.

Erken, M1 kategorisinde yarıştığı bu organizasyonda tam üç gün üst üste altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonanın son günü olan yarın, çift palet branşında yeni bir dalış gerçekleştirecek olan Erken'in performansı merakla bekleniyor.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, 38 metre dalarak Türkiye rekoruna imza attı.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye...

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, 38 metre dalarak Türkiye rekoruna imza attı.

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