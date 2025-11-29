İbrahim Üzülmez: Iğdır FK, Ankara'da Kritik Deplasman Galibiyeti

Trendyol 1. Lig - 15. hafta

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.

Üzülmez'in maç sonu değerlendirmesi

İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli bir deplasman galibiyeti. Yalçın Hoca geldikten sonra oyun içerisinde değişik formasyonla oynamaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Duran topta etkili olmaya çalışan, saha içerisinde Yalçın hoca geldikten sonra ofansif anlamda da üretken olmaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta önemli bir galibiyet almıştık. 4 haftadır kendi içimizdeki o mini krizi atlatmak için geçen hafta Erzurum maçında önemli bir 3 puan almıştık ve bu 3 puanın önemini daha da arttırmak için bugünkü maçta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk"

