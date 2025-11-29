İbrahim Üzülmez: Iğdır FK, Ankara'da Kritik Deplasman Galibiyeti

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol 1. Lig 15. haftasında Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 2-1'lik deplasman galibiyetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:22
İbrahim Üzülmez: Iğdır FK, Ankara'da Kritik Deplasman Galibiyeti

İbrahim Üzülmez: Iğdır FK, Ankara'da Kritik Deplasman Galibiyeti

Trendyol 1. Lig - 15. hafta

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.

Üzülmez'in maç sonu değerlendirmesi

İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli bir deplasman galibiyeti. Yalçın Hoca geldikten sonra oyun içerisinde değişik formasyonla oynamaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Duran topta etkili olmaya çalışan, saha içerisinde Yalçın hoca geldikten sonra ofansif anlamda da üretken olmaya çalışan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta önemli bir galibiyet almıştık. 4 haftadır kendi içimizdeki o mini krizi atlatmak için geçen hafta Erzurum maçında önemli bir 3 puan almıştık ve bu 3 puanın önemini daha da arttırmak için bugünkü maçta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk"

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM ÜZÜLMEZ, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI...

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM ÜZÜLMEZ, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ÖNEMLİ BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDIKLARINI SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın Koşukavak: 'Biz mağlup olduk ama yenilmedik' — Keçiörengücü Iğdır FK Maç Yorumu
2
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-1 Eyüpspor — İlk 15 Dakika
3
İlhan Palut istifa etti: Çaykur Rizespor’da yeni ses aranıyor
4
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-1 Kayserispor — Benes 57'
5
Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır: Trendyol 1. Lig 15. Hafta
6
TFF 3. Lig: Çayelispor 1-2 Orduspor 1967 — 11. Hafta
7
Serkan Özbalta: Erzurumspor 4-0 ile Özlenen Galibiyete Kavuştu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?