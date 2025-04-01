Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 403. Derbi Heyecanı

Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde 403. Randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın yapacakları derbiyle birlikte, tarih boyunca 403. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabet, 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray'ın 2-0 galip geldiği özel maçla başlamış olup, bu maçı takiben Fenerbahçe, 402 karşılaşmada 149 galibiyet almışken, Galatasaray 129 galibiyet (bir galibiyeti hükmen) elde etti. Ayrıca, her iki takımın da 124 maçta eşitliği bozamadığı dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, toplamda 542 gol atarken, Galatasaray ise 500 golle karşılık verdi. (Hükmen kazandığı TFF Süper Kupa maçında 1 gol dahil)

Kupada Galatasaray'ın Üstünlüğü

İki takım Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşılaşacak. Türk futbolunun köklü takımları, 1962-1963 sezonunda başlayan Türkiye Kupası'nda bugüne dek 27 kez mücadele etti. Galatasaray, bu maçların 14'ünü kazanırken, Fenerbahçe sadece 3 galibiyet aldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, kupa derbilerinde toplamda 44 gol atarken, Fenerbahçe 29 gol kaydetti.

Son 10 Resmi Maçta Galatasaray Üstün

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu süreçte Galatasaray, 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı. Son 10 derbide sarı-kırmızılılar 14 gol atarken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi. Galatasaray, en son 7 Nisan'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öne geçti, ardından rakibinin sahadan çekilmesiyle maçı 3-0 hükmen kazanmıştı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve sonuçlar ise şu şekilde: