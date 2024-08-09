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Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki Rekorları

Beşiktaş'ın lig tarihindeki en farklı galibiyetleri, yenilgileri ve gol rekorları hakkında detaylı bilgiler.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:15
Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki Rekorları

Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki En Dikkat Çeken Rekorları

Siyah-beyazlı takım Beşiktaş, tarihindeki birçok ilginç başarı ve rekorla dikkat çekiyor. İşte 66 sezon boyunca yaşanan some önemli anlar:

En Farklı Galibiyet: 10-0 Skoru

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla elde etmiş, bu skor aynı zamanda Süper Lig tarihinin de en farklı galibiyeti olmuştur.

En Farklı Yenilgi: 5-0 Skoru

Takım, Süper Lig'de 5-0'lık sonuçla en fazla mağlup olduğu müsabakaları yaşamıştır.

En Uzun Yenilmezlik Serisi

Beşiktaş, 48 maçlık yenilmezlik serisiyle tarihe adını yazdırmıştır. 1990-1991 sezonunun sonlarına kadar bu seriyi sürdürmüştür.

Art Arda Galibiyet ve Mağlubiyet Serileri

Takım, üst üste 13 galibiyet serisi yaşarken, aynı zamanda 6 maçlık bir mağlubiyet serisi de yaşamıştır.

En Çok Gol Attığı ve Yediği Maçlar

Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarken, 5 golle de en fazla gol yediği karşılaşmaları yaşamıştır.

Gol Atma ve Kalesini Gole Kapama Rekorları

Siyah-beyazlılar, 29 maçlık bir gol atma serisiyle dikkat çekerken, 9 maçlık bir süre boyunca kalesini gole kapatmıştır.

6 Maçta Gol Atamama Rekoru

1983-1984 sezonunda, Beşiktaş 6 müsabakada gol atamadan sahadan ayrılmıştır.

Beşiktaş'ın bu tarz başarıları, hem takımın tarihine damgasını vurmuş hem de futbolseverler için unutulmaz anılar yaratmıştır.

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