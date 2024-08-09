Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki Rekorları

Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki En Dikkat Çeken Rekorları
Siyah-beyazlı takım Beşiktaş, tarihindeki birçok ilginç başarı ve rekorla dikkat çekiyor. İşte 66 sezon boyunca yaşanan some önemli anlar:
En Farklı Galibiyet: 10-0 Skoru
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla elde etmiş, bu skor aynı zamanda Süper Lig tarihinin de en farklı galibiyeti olmuştur.
En Farklı Yenilgi: 5-0 Skoru
Takım, Süper Lig'de 5-0'lık sonuçla en fazla mağlup olduğu müsabakaları yaşamıştır.
En Uzun Yenilmezlik Serisi
Beşiktaş, 48 maçlık yenilmezlik serisiyle tarihe adını yazdırmıştır. 1990-1991 sezonunun sonlarına kadar bu seriyi sürdürmüştür.
Art Arda Galibiyet ve Mağlubiyet Serileri
Takım, üst üste 13 galibiyet serisi yaşarken, aynı zamanda 6 maçlık bir mağlubiyet serisi de yaşamıştır.
En Çok Gol Attığı ve Yediği Maçlar
Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarken, 5 golle de en fazla gol yediği karşılaşmaları yaşamıştır.
Gol Atma ve Kalesini Gole Kapama Rekorları
Siyah-beyazlılar, 29 maçlık bir gol atma serisiyle dikkat çekerken, 9 maçlık bir süre boyunca kalesini gole kapatmıştır.
6 Maçta Gol Atamama Rekoru
1983-1984 sezonunda, Beşiktaş 6 müsabakada gol atamadan sahadan ayrılmıştır.
Beşiktaş'ın bu tarz başarıları, hem takımın tarihine damgasını vurmuş hem de futbolseverler için unutulmaz anılar yaratmıştır.