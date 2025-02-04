Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Kırklarelispor'u mağlup etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın başlama düdüğünden itibaren beyaz şimşekler, rakip kalede etkili ataklar geliştirdi.

İlk Yarı Golsüz Geçti

İlk 10 dakikada birçok pozisyon bulan Beşiktaş, 3. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut, yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Semih Kılıçsoy’un ara pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi karşı karşıya kalmasına rağmen zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi. İlk yarının sonunda, 43. dakikada Hekimoğlu’nun şutunu kaleci Burak Sarı son anda kornere çeldi.

İkinci Yarıda Beşiktaş Üstünlüğü Sağladı

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Muçi, sağ kanatta topla buluşarak açısını düzeltti ve uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Kılıçsoy'un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı içeri çevirdi ve altıpas üzerinde uygun durumda olan Joao Mario topu filelere gönderdi: 2-0.

Maçın son bölümünde, 86. dakikada Rashica’nın sağdan ortasında, penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay gelişine vurarak kaleci Burak Sarı tarafından kornere çeldi.

Müsabaka, ev sahibi takım Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.