DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında Kırklarelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:32
Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Kırklarelispor'u mağlup etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın başlama düdüğünden itibaren beyaz şimşekler, rakip kalede etkili ataklar geliştirdi.

İlk Yarı Golsüz Geçti

İlk 10 dakikada birçok pozisyon bulan Beşiktaş, 3. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut, yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Semih Kılıçsoy’un ara pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi karşı karşıya kalmasına rağmen zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi. İlk yarının sonunda, 43. dakikada Hekimoğlu’nun şutunu kaleci Burak Sarı son anda kornere çeldi.

İkinci Yarıda Beşiktaş Üstünlüğü Sağladı

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Muçi, sağ kanatta topla buluşarak açısını düzeltti ve uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Kılıçsoy'un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı içeri çevirdi ve altıpas üzerinde uygun durumda olan Joao Mario topu filelere gönderdi: 2-0.

Maçın son bölümünde, 86. dakikada Rashica’nın sağdan ortasında, penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay gelişine vurarak kaleci Burak Sarı tarafından kornere çeldi.

Müsabaka, ev sahibi takım Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Yaş Altı Milli Takım'ın Kamp Kadrosu Açıklandı!
2
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İçin Avantaj Sağladı
3
Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u Uzatmada Geçti!
4
Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları
5
Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Odaklandı
6
Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek 12. Galibiyetini Elde Etti
7
2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!