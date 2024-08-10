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Beşiktaş, Samsun'da Süper Lig Maçına Hazır

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçı için Samsun'a ulaştı. Taraftarlar, teknik direktöre çiçek takdim etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:53
Beşiktaş, Samsun'da Süper Lig Maçına Hazır

Beşiktaş, Samsun'a Ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun'a geldi. Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçak ile Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş yaptı.

Taraftar Karşılaması

Havalimanında Beşiktaşlı futbolcuları karşılayan taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim ederek desteklerini gösterdi.

Otele Geçiş

Siyah-beyazlı kafile, karşılamanın ardından otobüs ile konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Beşiktaş, yarınki maç için hazır bir şekilde çalışmalarına devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a...

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun’a geldi. Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

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