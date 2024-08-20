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Beşiktaş'ta Transfer Gelişmeleri: Başkan Hasan Arat'tan Açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve camiayı rahatlattı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:20
Beşiktaş'ta Transfer Gelişmeleri: Başkan Hasan Arat'tan Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü'nden Transfer Duyurusu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının ardından transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Arat, "Transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz, derin bir kadro var," dedi.

Hassas Pazarlık Süreci

Arat, birçok kulübün oyuncu gönderme konusunda zorluk yaşadığını dile getirerek, "Çok fazla kontratlı oyuncumuz var ve bu durum, pazarlıklarda güçlük çıkarıyor. Bunu büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Ndour'un gelişiyle ilgili işlemler sürüyor" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı Çocukların Mutluluğu Öncelik

Başkan Arat, kulübün önceliğinin Beşiktaşlı çocukların mutluluğu olduğunu vurguladı. "Onlar mutlu olursa hepimiz mutlu oluruz. Hocamızla birlikte hibrit bir takım oluşturduk. Zorlu bir sezon geçireceğiz, bu yüzden dikkatli olmalıyız," dedi.

Transfer Sürecinde Son Durum

22 oyuncunun kulüpten ayrıldığını belirten Arat, "Transfer süreci hala bitmedi. Ancak bu durum, takımın performansını hiç etkilemiyor. Ndour ile 6 aydır çalışıyoruz. PSG'ye herhangi bir bedel ödemeden transfer yaptık, bu nedenle teşekkür borçluyuz," değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Transfer Olasılıkları

Arat, Chelsea'de forma giyen Angelo Gabriel hakkında ise isim vermekten kaçınarak, "Avrupa'da transfer dönemi ağustos ayı sonuna kadar açık. Son 15 gün içerisinde önemli fırsatlar çıkabilir. 3 oyuncuya ihtiyacımız var," şeklinde açıkladı.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni...

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat (sağda) ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu (solda) katıldı.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni...

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat (sağda) ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu (solda) katıldı.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni...

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat (sağda) ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu (solda) katıldı.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni...

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat (sağda) ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu (solda) katıldı.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni...

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat (sağda) ile Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu (solda) katıldı.

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