Beşiktaş, Trabzonspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Transfer Elan Ricardo Takımda

Beşiktaş'ın yeni transferi Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, pas oyunları ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlamıştır. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maçlar gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın da tamamlayacak.