Beşiktaş, Twente Maçına Hazırlanıyor: Solskjaer ve Muçi'den Önemli Açıklamalar

Beşiktaş, Twente Karşısında Galibiyet Peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak olan Beşiktaş, zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet alarak play-off turuna yükselmeleri halinde camiayı birleştirici bir adım atmış olacaklarını ifade etti.

“Zor Bir Maç Olacak”

Solskjaer, Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Twente'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Twente'yi analiz ettik. Fenerbahçe ve Manchester United karşısında iyi performans sergilediler. Malmö'ye karşı güçlü bir deplasman zaferi aldılar. Enerjisi yüksek ve akıcı futbol oynayan genç oyunculardan oluşmuş bir ekip. Biz de bunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Yarınki maç bizim için iyi bir test olacak."

“Kazanmak İçin Buradayız”

Norveçli çalıştırıcı, Hollanda'ya kazanmak amacıyla geldiklerini belirtirken, "Kazanmak zorundayız. İki takım da aynı hedefe sahip. Athletic Bilbao karşılaşması çok heyecanlıydı, ama artık o maç geçmişte kaldı. Takım olarak yeni bir sayfa açtık ve bu büyük kulübü hak ettiği yere taşımak için savaşıyoruz." diye ekledi.

“Taraftarı Sessizleştirmemiz Gerekiyor”

Solskjaer, Twente taraftarının maç atmosferini etkileme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. "Twente topa sahip olmayı seven bir takım. Yarın taraftarlarının sesini kesmemiz önemli. Duran toplar ve geçiş oyunları maça etkili şekilde dahil olmalı. Son 10 gündeki çalışmalarımız, sahada kendini gösterecek.” diye konuştu.

“Doğru Transferler İçin Çalışıyoruz”

Ara transfer dönemiyle ilgili olarak, kulübün finansal yapısını dikkate alarak doğru oyuncuları transfer etme yönünde çaba sarf ettiklerini belirten Solskjaer, "Yanlış transferler yapmamak için büyük özen gösteriyoruz. Kulübün geleceği için en iyi kararları almak zorundayız." dedi.

Muçi: “Kazanmak İçin Her Şeyi Yapacağız”

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikleri maçtaki motivasyonu Twente karşısında da koruyacaklarının altını çizdi. Muçi, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanırsak üst tura yükselebiliriz. Deplasmana iyi hazırlandık ve kazanmak için her şeyi yapacağız. İyi bir sonuç almak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Muçi, Beşiktaş'taki performansıyla ilgili olarak, "Futbolda iniş çıkışlar her zaman var. Ama her zaman çalışmak ve hedeflerimize ulaşmak için sabırlı olmalıyız. Hayalim bu büyük kulüpte mümkün olan tüm kupaları kazanmak.” sözlerini dile getirdi.