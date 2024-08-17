Beşiktaş ve Antalyaspor, Süper Lig'de 57. Randevuya Çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor'un Tarihi Rekabeti

Beşiktaş ve Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim 2023 tarihinde 57. kez mücadele edecek. İki ekip arasındaki rekabet, ilk kez 11 Eylül 1982'de İstanbul’da oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 galip geldiği maçla başlamıştır.

Maç İstatistikleri

Geçen 56 maçta Beşiktaş, 35 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 8 kez sahadan galip ayrıldı. 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu süreçte 116 gol atarken, Antalyaspor 53 gol kaydetmiştir.

Beşiktaş'ın İç Saha Üstünlüğü

Beşiktaş, iç sahada Antalyaspor'a karşı üstün bir performans sergilemektedir. Ev sahibi olarak oynadığı 28 maçın 1851 gol atarken, Antalyaspor 15 gol kaydedebilmiştir.

Son 7 Yılda Galibiyet Yok

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile yaptığı son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de oynadığı son galibiyeti 13 Ağustos 2017'de, 2-0’lık skorla elde etti. Bu son 6 maçın 3’ü berabere biterken, Antalyaspor 3 galibiyet aldı.