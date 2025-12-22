DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,35 -0,39%
ALTIN
6.108,69 -2,28%
BITCOIN
3.820.234,71 -1,12%

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:56
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman Detayları

Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasından oluştu.

İdman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı ve ardından yapılan taktik uygulamalarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YARIN FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM...

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YARIN FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YARIN FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı
2
Sivasspor, Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
A Milli Takım FIFA Sıralamasında 25. Sırayı Korudu
4
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - Gaziantep FK 0-0 (15')
5
TFF Tahkim Kurulu 29 Futbolcunun 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
6
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi kampa girdi
7
RAMS Başakşehir 5-1 Gaziantep FK — Trendyol Süper Lig 17. Hafta

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi