Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antrenman Detayları
Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasından oluştu.
İdman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı ve ardından yapılan taktik uygulamalarla sona erdi.
