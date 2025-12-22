Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Ziyaret
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşme
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Cem Ciritci ve Bora Kaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Kaya ve Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı.
Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin sonunda Bora Kaya, Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazılı olduğu formayı takdim ederken; Türkoğlu ise Seramik Basketbol Topu hediye etti.
