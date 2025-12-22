DOLAR
Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Ziyaret

Fenerbahçe yönetimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi; Türk basketbolu ve hediye takdimi konuşuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:21
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Cem Ciritci ve Bora Kaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Kaya ve Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı.

Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Bora Kaya, Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazılı olduğu formayı takdim ederken; Türkoğlu ise Seramik Basketbol Topu hediye etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

