Karşıyaka 2-1 Tire 2021 FK — TFF 3. Lig 4. Grup 15. Hafta

TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:17
Karşıyaka 2-1 Tire 2021 FK — TFF 3. Lig 4. Grup 15. Hafta

Karşıyaka evinde Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup 15. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maç Detayları

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Burak Filik, Ali Gün, Fatih Etirli

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Tolga Ünlü (Namık Barış Çelik dk. 72), Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci (Ferdi Burgaz dk. 72), Samet Sargın, Doğanay Avcı, Ahmet Yağız Mengi (Onur İnan dk. 46), Adem Yeşilyurt (Selahattin Cankirli dk. 90), Berat Şahin, Hamza Küçükköylü (Mehmet Güneş dk. 72)

Tire 2021 FK: Zeki Furkan Kayalı, Onur Şirin, Umut Can Çoban, Bora Ulu, İbrahim Mirza Aral (Efe Uymur dk. 85), Sedat Yahşi, Mert Altınöz (Özgür Özçelik dk. 90), Emir Enes Araz, Sercan Uslu, Ümit Kurt (Eniscan Atik dk. 46), Işıkcan Koca

Goller: İbrahim Mirza Aral (dk. 12) — Tire 2021 FK; Ensar Akgün (dk. 56) — Karşıyaka; Adem Yeşilyurt (dk. 86) — Karşıyaka.

Sarı kartlar: Ümit Kurt, İbrahim Mirza Aral, Emir Enes Araz (Tire 2021 FK); Alpay Eroğlu, Doğanay Avcı (Karşıyaka).

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

