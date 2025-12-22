Erzincan'da 2025 Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavı — Yaklaşık 100 Sporcu

Erzincan'da 2025 Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavı düzenlendi

Sporcular uzun hazırlığın ardından ter döktü

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2025 Yılı Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavı Erzincan’da gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yalnızca 11 ilde düzenlenen sınav, bu dönem Erzincan’ın ev sahipliğinde yapıldı. 12 ilden yaklaşık 100 sporcu, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınavda performans sergiledi.

Sınavda sergiledikleri performansla başarılı olan sporcular siyah kuşak almaya hak kazandı. Yetkililer, sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, Erzincan’da sporun gelişimine yönelik çalışmaların artarak süreceğini vurguladı.

