RAMS Başakşehir Gaziantep FK'yı 5-1 Yendi: Üst Üste 2. Galibiyet

RAMS Başakşehir Gaziantep FK'yı 5-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig | 17. hafta

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, geçen hafta Samsunspor deplasmanında elde ettikleri 2-0'lık zaferin ardından üst üste ikinci kez galibiyet serisi yakaladı. Bu, sezonun ilk 17 haftasında takımın ikinci kez ardı ardına kazandığı dönem oldu.

Daha önce Antalyaspor ve Kocaelispor galibiyetleriyle sezonun ilk seri başarısını elde eden İstanbul temsilcisi, Nuri Şahin'in yönetiminde bu sezon 6. galibiyetini aldı.

Başakşehir, bu süreçte Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Samsunspor ve Gaziantep FK karşısında 3 puan sevinci yaşadı.

RAMS BAŞAKŞEHİR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAMSUNSPOR’U MAĞLUP ETMESİNİN ARDINDAN GAZİANTEP FK’YI DA YENEREK BU SEZON İKİNCİ KEZ ÜST ÜSTE GALİBİYET ELDE ETTİ.