DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,34 -0,39%
ALTIN
6.103,19 -2,19%
BITCOIN
3.824.245,99 -1,23%

Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:12
Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında ev sahibi Gençlerbirliği, konuk Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası gol, pozisyon ve takımların kontrol arayışlarıyla geçti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5.' Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde Dimitros Goutas, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

9.' Gençlerbirliği'nde Göktan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Trabzonspor savunması topu arka direkte uzaklaştırdı.

18.' Gençlerbirliği’nin ön alan baskısıyla kaptığı top sonrası sol kanattan gelişen atakta Metehan içeri sokulup pasını çıkardı. Göktan Gürpüz, ceza yayının solunda buluştuğu topu derinlemesine bıraktı. Son çizgiden Tongya, kale önüne yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

29.' Gençlerbirliği’nin çıkarken kaptırdığı top sonrası 3 kişiyle hızlı atağa çıkan Trabzonspor’da Zubkov, ceza yayına doğru taşıdığı topu soluna aktardı. Ceza alanı çaprazında topu alan Sikan sağına çekip sert vurdu, kaleci Velho topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez penaltı noktasının sağından boş durumdaki Muçi gelişine yerden vurdu, Velho bu defa da ayağıyla gole engel oldu.

31.' Gençlerbirliği’nde Göktan’ın sağ kanada pasında Oğulcan, topu kale alanına yerden çevirdi. Tongya yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-0

45+2.' Trabzonspor’un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Zubkov paslaşarak kullandı. Pina’nın kale önüne yaptığı ortada Felipe Augusto, topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Daryl Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Serdar Saatçı dk. 40), Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Danylo Sikan, Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Cihan Çanak, Olaigbe, Esat Yiğit Alkurt, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Dimitros Goutas (dk. 5), Franco Tongya (dk. 31) (Gençlerbirliği), Felipe Augusto (dk. 45+2) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Danylo Sikan (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, TRABZONSPOR’U SAHASINDA AĞIRLIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, TRABZONSPOR’U SAHASINDA AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, TRABZONSPOR’U SAHASINDA AĞIRLIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 2025 Siyah Kuşak ve Dan Terfi Sınavı — Yaklaşık 100 Sporcu
2
Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Ziyaret
3
Karşıyaka 2-1 Tire 2021 FK — TFF 3. Lig 4. Grup 15. Hafta
4
Gençlerbirliği 2-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
5
Demirci'de Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı
6
RAMS Başakşehir Gaziantep FK'yı 5-1 Yendi: Üst Üste 2. Galibiyet
7
Hidayet Türkoğlu 2026 FIBA Onur Listesi'ne Seçildi — İlk Türk Sporcu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi