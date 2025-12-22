Demirci'de Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Sporda birlik ve rekabet ilçede buluştu

Manisa’nın Demirci ilçesinde, sporu teşvik etmek ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Turnuva Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize ediliyor ve toplam 14 takım mücadele ediyor. Karşılaşmalar, akşam saatlerinde Turgut Özal Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvanın ilk karşılaşmasının başlama vuruşunu Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz birlikte yaptı. Yetkililer, hem sportif heyecanın hem de kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğin, ilçede spora ilginin artmasını sağlarken, özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmesi amaçlanıyor. Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara turnuvaya katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

13 gün sürecek olan Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası’nın final müsabakasıyla 14 Ocak 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

