Beyaz Futbol'da iki isim birbirine girdi: Sinan Engin stüdyoyu terk etti!

Beyaz Futbol programında gergin anlar! Sinan Engin stüdyoyu terk etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYAZ FUTBOL PROGRAMINDA GERGİNLİK

Beyaz Futbol programında dün gece Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener arasında tartışma yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ailesinin durumundan bahsedilirken Ertem Şener araya girdi ancak Rasim Ozan Kütahyalı sert bir dille uyarı yaptı. Ertem Şener Kütahyalı'ya şu sözleri söyledi; 'Neymiş Ali Koç ailesindenmiş. Sen de korkma Erdem Timur'dan o zaman. Niye korkuyorsun Erdem Timur'dan?





Sen şu an Erdem Timur'dan korkuyorsun, bu işleri bırak.' Rasim Ozan Kütahyalı ise şu sözlerle karşılık verdi; 'Ya Erdem Timur'dan niye korkayım? Timur'un en büyük hatası, bu alemden ayrılması gerekiyor. Futbol ailesinden ayrılması gerekiyor.' Gerginlik artarken Ahmet Çakar araya girerek şunları söyledi; 'Rasim istersen programdan çık, senin hayrına olacak. Programdan ayrılmasını istiyorum. İyiliğin için programı terk et, seni son kez uyarıyorum.' Tartışmalar sonrasında Sinan Engin programı terk etti.