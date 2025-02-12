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Beyza Nur Akkuş: Milli Güreşçinin Yeni Hedefi Olimpiyatlar

Beyza Nur Akkuş, büyük başarılara imza atarak 2028 Olimpiyatları için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:35
Beyza Nur Akkuş: Milli Güreşçinin Yeni Hedefi Olimpiyatlar

Güreşte Altın Madalyalar Toplayan Genç Yetenek

17 yaşındaki milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, yalnızca 5 yıldır aktif olan güreş kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan Beyza, rakiplerini minderde 'tuş' ederek madalyalarını biriktiriyor.

Uluslararası Arenada Aldığı Başarılar

Beyza, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının yanı sıra, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası ve 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Bu yıl ise düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalyası ile başarısını taçlandırdı.

Beyza'nın Hedefleri ve Motivasyonu

Beyza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtirken, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı da hedeflediğini dile getirdi. Yetenek taramasıyla keşfedildiğini belirten Beyza, öğretmenlerinin onu bu alanda desteklediğini ifade etti.

Aile Desteği ve Antrenman Disiplini

Beyza, babasının başlangıçta güreşle ilgili kaygıları olduğunu ancak başarılar kazandıkça onu desteklemeye başladığını aktardı. Haftanın 6 günü çift idman yaparak “23 yaş altı şampiyonasında güzel bir derece almak” için çalıştığını vurguladı.

Olimpiyat Hedefi İçin Hızla İlerliyor

Milli takım antrenörü Sedat Altıntaş, Beyza ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, “Beyza, hırsını ve yeteneğini işlevsel hale getirdiği için 2024 yılında madalyalar kazanacak.” değerlendirmesinde bulundu. Altıntaş, Beyza’nın Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarının, uluslararası platformlarda da aynı ivmeyle devam edeceğini vurguladı.

Bu başarıların ardından, Beyza Nur Akkuş'un adını olimpiyatlarda da duyurması bekleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki milli sporcusu Beyza Nur Akkuş, güreşteki...

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki milli sporcusu Beyza Nur Akkuş, güreşteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki milli sporcusu Beyza Nur Akkuş, güreşteki...

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 17 yaşındaki milli sporcusu Beyza Nur Akkuş, güreşteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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