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Süper Lig'de Sezonun En Hızlı Golcüsü Belliyor

Süper Lig tarihinin en hızlı gollerini atan futbolcuların yer aldığı bu özel haber, 2024-2025 sezonuna damga vuruyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:05
Süper Lig'de Sezonun En Hızlı Golcüsü Belliyor

Süper Lig Tarihinde En Erken Gol

Süper Lig, 66 yıllık geçmişinde birçok ilki barındırıyor. 2021-2022 sezonunun 6. haftasında gerçekleşen Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmasında, Muhammet Demir, maçın başlama düdüğünden yalnızca 10 saniye sonra gol atarak lig tarihinin en hızlı golünü kaydetti. Bu maç, 22 Eylül 2021'de Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda oynandı ve ev sahibi takımın 1-0 galip gelmesiyle sonuçlandı.

Daha Önceki Rekorlar

Bir önceki rekor ise 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts tarafından kaydedilmişti. Bu gol, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile oynanan maçta 12. saniyede geldi ve ev sahibi ekip maçı 4-3 kazanmıştı.

İlk 30 Saniye İçindeki Diğer Goller

Süper Lig'de, ilk 30 saniyede atılan diğer goller ise şöyle sıralanıyor:

  • 13. saniye: 2022-2023 sezonu Galatasaray-Trabzonspor (Maxi Gomez-Trabzonspor)
  • 15. saniye: 2005-2006 sezonu Sivasspor-Kayserispor (İlhan Parlak-Kayserispor)
  • 17. saniye: 2007-2008 sezonu Trabzonspor-Gaziantepspor (Umut Bulut-Trabzonspor)
  • 18. saniye: 2001-2002 sezonu Galatasaray-Göztepe (Vedat İnceefe-Galatasaray)
  • 20. saniye: 2007-2008 sezonu Sivasspor-Kasımpaşa (Musa Aydın-Sivasspor), 2009-2010 sezonu Kasımpaşa-Kayserispor (Yekta Kurtuluş), 2015-2016 sezonu Kasımpaşa-Osmanlıspor (Andre Castro), 2023-2024 sezonu Adana Demirspor-Antalyaspor (David Akintola-Adana Demirspor)
  • 21. saniye: 1995-1996 sezonu Beşiktaş-Fenerbahçe (Elvir Bolic-Fenerbahçe)
  • 22. saniye: 2005-2006 sezonu Denizlispor-Beşiktaş (Alessandro Andrade), 2008-2009 sezonu Denizlispor-Gençlerbirliği (James Troisi), 2008-2009 sezonu Kocaelispor-Gaziantepspor (Ahmet Dursun), 2010-2011 sezonu Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Jashua Simpson)
  • 24. saniye: 1998-1999 sezonu Kocaelispor-Adanaspor (Ali Asım Balkaya), 2007-2008 sezonu Konyaspor-Manisaspor (Filip Holosko)
  • 30. saniye: 2002-2003 sezonu Gaziantepspor-Elazığspor (Erdal Güneş), 2007-2008 sezonu Ankaraspor-Kayserispor (Gökhan Ünal), 2017-2018 sezonu Galatasaray-Yeni Malatyaspor (Younes Belhanda)

Süper Lig, yeni sezonu açarken, bu hızlı golcüler arasına katılacak yeni isimleri de merakla bekliyoruz.

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